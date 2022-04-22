Vereşçuk, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, “Mariupol’da memnun olunacak bir şey yok. Her şey çok zor gidiyor. Ruslar, karmaşık, kaotik, yavaş ve elbette sahtekar ilerliyor.” ifadelerini kullandı.

İnsanların dün ilk kez Mariupol’dan doğrudan Zaporojiya’ya çıkabilmesinin umut verici olduğunu belirten Vereşçuk, şunları kaydetti:

“Bugün (21 Nisan’da) tahliyelerini bekleyen Mariupol sakinlerinden özür dileriz. Toplanma noktasına saldırı başlaması nedeniyle koridoru kapatmak zorunda kaldık.”

Vereşçuk, Ukrayna’nın Mariupol sakinlerini işgal edilen şehirden çıkarmaya çalışmaktan vazgeçmeyeceğini de kaydetti.