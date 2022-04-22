Mark Zuckerberg Rusya'dan men edildi

ABD'nin Rus hükümet yetkililerine ve aile üyelerine yönelik yaptırımlarına yanıt veren Moskova, Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris de dahil olmak üzere 29 ABD vatandaşına yaptırım uyguladı. Rusya'ya girmeleri süresiz olarak yasaklandı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Yetkililerin, bilim insanlarının, kültür ve iş insanlarının ailelerini etkileyen Rus karşıtı yaptırımlara yanıt olarak, Rus düşmanlığı gündemini şekillendiren yöneticiler, iş insanları, uzmanlar ve gazeteciler ile bir dizi üst düzey yetkilinin eşleri” yasaklanıyor" denildi.

Teknoloji devleri Moskova'nın kara listesinde

Zuckerberg'e ek olarak Moskova, LinkedIn CEO'su Ryan Roslansky'nin yanı sıra askeri endüstri devleri Northrop Grumman, General Dynamics, L3 Harris Technologies, Leidos, Booz Allen Hamilton ve Aerojet Rocketdyne'nin başkanlarını ve CEO'larını kara listeye aldı.

Gemi yapımcısı Huntington Ingalls Industries ve drone üreticisi AeroVironment de yaptırıma tabi tutuldu.

Mitchell Havacılık ve Uzay Araştırmaları Enstitüsü müdürü ve Bank of America başkanı da kara listede.