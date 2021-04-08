Mark Zuckerberg WhatsApp kullanmıyor

Bilgileri ortaya çıkaran isim Dave Walker adlı bir güvenlik araştırmacısı.

Walker’a göre Zuckerberg, mahremiyetini korumak için Signal kullanıyor. Walker, “Başka bir olayda Mark Zuckerberg, uçtan uca şifrelemeye sahip olan ve Facebook’a ait olmayan bir sohbet uygulaması kullanarak kendi mahremiyetine de saygı duyuyor. Bu, son Facebook sızıntısındaki hesabıyla ilişkilendirilen numara.” diyor. Ayrıca kendisini Zuckerberg’in Signal profilini Twitter’da da yayınladı. Bu haberin WhatsApp’ın zaten çok fazla ısınmaya maruz kaldığı bir zamanda ortaya çıkması da tabii ki dikkat çekici.

Bu arada WhatsApp, 15 Mayıs tarihinden sonra yeni gizlilik politikasını kabul etmeyen kullanıcıların mesaj göndermesine izin vermeyecek. Hatta bu yeni gizlilik politikası nedeniyle Signal, Telegram vb. alternatiflere ciddi bir dijital göç yaşanmıştı.

Veri ihlalinde Mark Zuckerberg’in kendisini bile kurtaramadığı Facebook, tabii ki yine güvenlik ve gizlilik konusunda tartışmalara konu olmuş durumda. Zuckerberg’in bile mahremiyeti için Signal kullandığı da açık.

Signal uçtan uca şifreleme sunarak sohbetlerinizi başka hiç kimsenin okuyamamasını sağlıyor. Hatta Elon Musk bile tweet’inde Signal’i tavsiye etmişti ve platformun kullanıcı sayısı bir anda artmıştı.

Kaynak: Technopat