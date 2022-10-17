Medvedev'den İsrail'e uyarı: "İlişkileri yok eder"

Sosyal medya hesabı Telegram üzerinden bir açıklama yapan Medvedev, “İsrail, Kiev rejimine silah teslim vermek için hazırlanıyor gibi görünüyor. Bu çok ihtiyatsız bir adım olur. Bu girişim, ülkelerimiz arasındaki tüm devletlerarası ilişkileri yok eder.” dedi.

İsrail Başbakanı Yair Lapid’in makamı ise Medvedev’in açıklamasına ilişkin yöneltilen sorulara yanıt verilmeyeceğini duyurdu.

Ukrayna, Rusya’nın işgalinin ardından İsrail’in kendisini desteklemesi için çağrıda bulunmuştu.

Orta Doğu’daki hassas dengeler yüzünden Rusya ile ilişkileri bozmamaya özen gösteren İsrail, şu ana kadar Ukrayna’ya insani yardım ve insan ölümüne yol açmayan malzemeler göndermekle yetinmişti.

İsrail, ayrıca Ukrayna'nın işgalinin ardından çok sayıda ünlü Rus muhalife kapılarını açmıştı.

Kaynak: Euronews