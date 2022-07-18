Medvedev'den sert Kırım açıklaması

Eski Rusya Devlet Başkanı Dimitry Medvedev, Ukrayna'nın ve Batılı güçlerin "Kırım'ın Rus olmadığına inanmasının" bir tehdit olduğunu belirtti ve bölgeye dışarıdan gelecek herhangi bir saldırının "Kıyamet Günü"ne sebep olacağı uyarısında bulundu.

Rus haber ajansı Interfax, Medvedev'in İkinci Dünya Savaşı gazilerine yönelik konuşmasında "Eğer bir devlet, bu Ukrayna ya da NATO ülkesi olabilir, Kırım'ın Rus olmadığına inanıyorsa, bu bizim için sistemik bir tehdittir" dediğini aktardı.

Ocak 2022'den bu yana Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Medvedev "Bu doğrudan ve açık bir tehdittir, özellikle Kırım'da olanlar düşünülüğünde. Kırım Rusya'ya döndü" diye konuştu.

Rus TASS haber ajansı ise Medvedev'in "Kıyamet Günü çok hızlı ve ağır gelir. Saklanması zor olacaktır" dediğini aktardı.

Medvedev'in bu sözleri, Ukraynalı bir yetkilinin açıklamalarının ardından geldi.

Ukrayna askeri istihbarat yetkilisi Vadym Skibitskyi cumartesi günü verdiği bir televizyon mülakatında Amerikan yapımı HIMARS füzelerinin Kırımı hedef alıp almayacağı sorusuna, Rusya'nın Kırım ve Karadeniz'den Ukrayna topraklarına saldırı düzenlediğini ve bu nedenle haklı hedefler olduğunu belirmişti.

Kaynak: Euronews