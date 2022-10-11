Medvedev: Putin, Ukrayna'daki siyasi rejimi tamamen dağıtmalı

Putin'in, Rusya'yı Kırım'ı ilhak eden Kerç Köprüsü'ne yapılan saldırıyı Zelenskiy'in özel kuvvetleri tarafından "terör eylemi" olarak nitelendirmesinden saatler sonra, Pazartesi günü Rus hava saldırıları Kiev'i ve Ukrayna'nın diğer şehirlerini vurdu.

Pazartesi günkü saldırıda - aylardır Rusya'nın en geniş kapsamlı saldırısını - füzelerin apartmanlara , çocuk oyun alanına ve sivil köprüye isabet etmesi sonucu en az 11 sivil öldü ve çok daha fazlası yaralandı ve insanları bandajlı ve sokakta kanlar içinde bıraktı.