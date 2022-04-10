Meğer Abramoviç önlemini almış

Hollanda'da Rus oligark Roman Abramoviç'e ait olduğu düşünülen bir yatın, Rusya - Ukrayna savaşı başladığı gün iş insanının yakın bir arkadaşına satıldığı iddia edildi.

Birleşik Krallık'ın önde gelen gazetelerinden Guardian, Hollanda'nın güneybatısında yer alan Vlissingen'deki "Aquamarine" adlı yatın savaşın başladığı 24 Şubat'ta el değiştirdiğini öne sürdü.

Buna göre Abramoviç'e ait olduğu düşünülen yatın ve lüks aracın sahibi olarak kayıtlı ABD merkezli MHC Jersey şirketinin, yakın arkadaşı Rus milyarder David Davidoviç'e satıldığı savunuldu.

Davidoviç, Guardian'a verdiği yazılı açıklamada şirketin ve yatın kendisine ait olduğunu doğruladı.

Ayrıca ABD merkezli iş dünyası dergisi Forbes'un "Abramoviç'in sağ kolu" diye nitelediği Rus milyarder, merkezi Karayipler'deki Britanya Virjin Adaları'nda yer alan Norma Investments'ın hisselerinin çoğuna sahip olduğunu söyledi. Bu yatırım firması, Aquamarine yatının sahibi MHC Jersey şirketinin tek hissedarı.

ABD'nin ünlü gazetelerinden Wall Street Journal'da (WSJ) 15 Mart'ta yayımlanan haberde, Birleşik Krallık'taki menkul kıymetler kayıtlarına göre Abramoviç'e ait Norma Investments'ın 24 Şubat'ta tamamen Davidoviç'e satıldığı belirtilmişti.

WSJ'nin haberinde MHC Services adlı ayrı bir şirketin de 24 Şubat'ta Davidoviç'e satıldığı ifade edilmişti. Bu şirketin futbol kulübü Chelsea'nin Stamford Bridge stadyumunda danışmanlık hizmeti verdiğine ve doğrudan kulüple bağlantısı olmadığına dikkat çekilmişti.

Guardian'ın irtibata geçtiği Abramoviç'in temsilcileri yatın oligarka ait olup olmadığına dair yorum yapmayı reddederken, Davidoviç de bununla ilgili bir bilgi paylaşmadı

Aquamarine'in şu anda lüks yat inşası ve bakımıyla ilgilenen Hollandalı Damen Shiprepair firmasında tamir işleminden geçtiği düşünülüyor.

Şirketten kimliğini açıklamayan bir kişi, yatın ilk kez tamir için 16 Kasım 2021'de Vlissingen'deki tersaneye getirildiğini fakat 10 Mart'a kadar yatla ilgili hiçbir işlem yapılmadığını söyledi.

Bu tarihte, Birleşik Krallık (BK) hükümeti, Putin'le bağlantıları nedeniyle Abramoviç'e yaptırım uygulanması kararını almıştı.

Yatın yer aldığı tersaneden kimliğini paylaşmayan bir başka kişiyse çalışanların genelde Aquamarine'in Abramoviç'e ait olduğunu düşündüğünü söyledi.

Kaynak: Independent Türkçe