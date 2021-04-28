Mekke'de dolu ve sel etkili oldu

Mekke'de ceviz büyüklüğünde dolu yağdı. Umre ibadeti için Mekke'de bulunan Müslümanlar dolu ve yağmurla birlikte Mescid-i Haram'a akın ederek Kabe'yi tavaf etti. Şiddetli dolu yağışı daha sonra yerini sağanak yağışa bıraktı. Bölgedeki birçok araç ve ev sular altında kaldı.

Suudi Arabistan Ulusal Meteoroloji Merkezi, Krallığın güneyindeki çok sayıda ilde yağışların 2 Mayıs Pazar gününe kadar devam edebileceği uyarısında bulundu.