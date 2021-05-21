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Mekke'de cuma hutbesi sırasındaki saldırı girişimi böyle görüntülendi

Mescid-i Haram'da cuma hutbesinin okunduğu esnada bir şahıs minbere yönelerek saldırı girişiminde bulundu

Dünya 21.05.2021, 20:31 21.05.2021, 20:33

Mescid-i Haram'da cuma hutbesinin okunduğu esnada bir şahıs minbere yönelerek saldırı girişiminde bulundu. Suudi yetkililer, şahsın tutuklandığı ve hakkında yasal işlem başlatıldığını ifade etti. Öte yandan sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, minbere koşan şahsın güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu engellendiği görülüyor.

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#Mekke #mescidi haram #hutbe
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