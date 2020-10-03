Mescid-i Aksa ziyaretçileri için çok faydalı bir uygulama: 'Mescid-i Aksa Rehberi'

Kudüs şehrine kaliteli bir ziyarette bulunmak için rehbere ihtiyaç duyulması çok normaldir. Binlerce yıldır tarihi olayların odak noktası olan Kudüs şehri ve Mescid-i Aksa'ya yaptığınız geziyi kaliteli bir rehber ile desteklediğinizde, ziyaretinize de katkıda bulunur.

Türkiye'nin sayılı Kudüs rehberlerinden olan Mehmet Esmer, çok sevdiği Filistin topraklarından, Siyonist İsrail rejimi tarafından deport edilmiş, günlerce İsrail hapisanelerinde hapis yatmıştı. Esmer, Kudüs'e olan özlemini ve çalışmalarını dijital bir platforma taşıyarak, kullanıcıların ilgi ve beğenisine sundu. 'Mescid-i Aksa Rehberi' adlı bu uygulamada, 200'den fazla eserin farklı açılardan çekilmiş resimleri ve eser hakkında kısa bilgileri içeriyor. Bu uygulama sayesinde Mescid-i Aksa tarihi hakkında, Kudüs tarihi hakkında, Filistin tarihi hakkında bilgi sahibi olunabiliyor.

Uygulamanın açıklama kısmında verilen bilgiler ise şöyle:

Basit bir turistik ziyaretten çok öte anlamlar içeren Kudüs ziyareti kaliteli rehberlik hizmetleriyle desteklendiğinde müktesebatınıza kalıcı katkıda bulunur. Uygulamanın içeriği Mescid-i Aksa'da bulunan takribi 200 den fazla eserin farklı açılardan çekilmiş resimleri ve eser hakkında kısa bilgileri içermektedir. İleri bilgilendirmeler için www.mescidiaksaarsivi.com sitesi de bu uygulama ile paralel olarak hizmet vermektedir.

Uygulama kategoriler şeklinde olup eserlerin tamamını kapsamaktadır.

Mescidler, kubbeler, minareler, mihrablar, minberler, sebiller, kemerler, revaklar, halvetler, zaviyeler, kapılar, medreseler, namazgâhlar tek tek tanıtılmaktadır. Konu başlığını içeren buton seçildiğinde tüm eserler liste halinde karşınıza gelmektedir.

Uygulamada Mescid-i Aksa tarihi de detaylı bir şekilde anlatılmaktadır.

Uygulama tamamen ücretsiz, reklamsız, kullanıcı dostu olarak tasarlanmış olup yakın zamanda Arapça ve İngilizce olmak üzere üç dilde hizmet verebilmesi için çalışmalarımız devam etmektedir.

Kaynak: HABER VAKTİ.COM

Güncelleme Tarihi: 03 Ekim 2020, 18:59