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Mescid-i Haram'da ramazanın ilk teravih namazı kılındı

Mescid-i Haran'da ramazanın ilk teravih namazı koronavirüs tedbirleri çerçevesinde 10 rekat olarak kılındı.

Dünya 12.04.2021, 23:02

Koronavirüs salgınından dolayı Suudi Arabistan, ramazan ayı önlemlerini yoğunlaştırmış ve teravih namazının Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi’de 20 rekat yerine 10 rekat olarak kılınacağını bildirmişti. 

Sürekli dezenfekte edilen Mescid-i Haram'da ramazanın ilk teravih namazı bu önlemler eşliğinde  rekat olarak kılındı.

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