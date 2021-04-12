Mescid-i Haram'da ramazanın ilk teravih namazı kılındı
Mescid-i Haran'da ramazanın ilk teravih namazı koronavirüs tedbirleri çerçevesinde 10 rekat olarak kılındı.
Dünya 12.04.2021, 23:02
Koronavirüs salgınından dolayı Suudi Arabistan, ramazan ayı önlemlerini yoğunlaştırmış ve teravih namazının Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi’de 20 rekat yerine 10 rekat olarak kılınacağını bildirmişti.
Sürekli dezenfekte edilen Mescid-i Haram'da ramazanın ilk teravih namazı bu önlemler eşliğinde rekat olarak kılındı.
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