Mescid-i Haram'da ramazanın ilk teravih namazı kılındı

Koronavirüs salgınından dolayı Suudi Arabistan, ramazan ayı önlemlerini yoğunlaştırmış ve teravih namazının Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi’de 20 rekat yerine 10 rekat olarak kılınacağını bildirmişti.

Sürekli dezenfekte edilen Mescid-i Haram'da ramazanın ilk teravih namazı bu önlemler eşliğinde rekat olarak kılındı.