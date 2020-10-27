Azerbaycanlı milletvekili Paşayeva: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanındayız!

Azerbaycan Cumhuriyeti Milli Meclisi Milletvekili Ganire Paşayeva, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında olduklarını ve Fransız mallarını boykot ettiklerini bildirdi.

Kayseri Ticaret Odasının ekim ayı meclis toplantısı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, video konferans yöntemiyle yapıldı.

Toplantıya katılan Paşayeva, burada yaptığı konuşmada, Azerbaycan ile Türkiye'nin bir millet iki devlet olduğunu söyledi.

Bugün Azerbaycan topraklarının işgalden kurtulması için dua ettiklerini belirten Paşayeva, işgalci Ermenistan'ın adaletsizlikle topraklarının yüzde 20'sini aldığını ve bir milyon kişiyi evinden ettiğini dile getirdi.

Ermenistan'ın, arkasındaki güçlerle geçmişte Azerbaycan'ın topraklarını işgal ettiğini vurgulayan Paşayeva, kardeş Türkiye ve Pakistan dışında kendilerine destek çıkan olmadığını söyledi.

Paşayeva, zaman içerisinde güçlendiklerini, önemli çalışmalar yapıldığını ve geçen zaman için kaybedilen toprakları kazanmak için hazırlandıklarını kaydetti.

Azerbaycan'a ciddi bir baskı yapıldığını vurgulayan Paşayeva, şunları kaydetti:

"Söz konusu vatansa gerisi teferruattır. Baskılar olursa olsun, biz boyun eğmeyeceğiz. Bu yüzden Türkiye'ye ve Erdoğan'a duruşundan dolayı teşekkür ediyoruz. Türkiye'nin duruşu çok etkili oldu. Türk milleti her zaman adaletten yana oldu. ABD, Rusya, Fransa gibi işgalciden ve soykırımcıdan yana olmadı. Bugün dünyada adalet anlayışı bitmiştir. Uluslararası hukuk bitmiştir. Birçok uluslararası kurumda çalıştım. Bugün dünyanın tek kuralı var, güç. Güçlü olamazsanız haklarınızı koruyamazsınız. Azerbaycan ve Türkiye birlikte haklarını koruyor. Makron 'Türk mallarını almayın.' diyor. Erdoğan'ın çağrısına destek veriyoruz. Biz de Fransız mallarını boykot ediyoruz. Eğer Makron Türk ekonomisine karşı çirkin bir adım atıyorsa biz Fransızlardan az değiliz, onlardan daha çoğuz. Fransız mallarının boykotuna başlıyoruz. Dünyanın her yerinde yaşayan insanlarımızı da birçok platformda aktif olmaya çağırıyoruz. Azerbaycan'ın en büyük yatırımı Türkiye'de, bizim bu birliğimizin, gücümüzün artmasını istemeyenler beraberler. Türkiye ile bizim işbirliğimiz devam edecek."

Paşayeva ayrıca, "Biz Çanakkale Zaferini yaşadık, her şey bitti dediklerinde biz Türk milleti bitti demeden bitmez diyerek yola çıktık. Bugün yeni Çanakkale Karabağ'dır." diye konuştu.

Milli Meclis’in Ekonomi Ticaret Komisyonu Üyesi Memmedov Meşhur ise bütün Azerbaycanlılara Türk mallarını alma konusunda çağrı yaptıklarını dile getirdi.

Ekonomi Ticaret Komisyonu Üyesi Elnur Abdullayev de bütün dünyanın Azerbaycan topraklarının kahramanca savaşarak işgal altındaki topraklarını geri aldığını izlediklerini ifade etti.

"İki ülke arasındaki ticaret hacmi 4 milyar dolar civarında"

KTO Başkanı Ömer Gülsoy da dost ve kardeş Azerbaycan'ın Karabağ'ın Ermenistan'ın işgalinden ve zulmünden kurtarılmasına yönelik son bir aydır kahramanca verdiği mücadeleyi takdir ve dua ile takip ettiklerini belirtti.

"Bugün Karabağ'da tam bir soykırım, vahşet, zulüm ve trajedi uygulanmaktadır." diyen Gülsoy, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki yakınlığın, ticari ilişki ile ölçülemeyeceğini vurguladı.

Geçen şubatta iki ülkenin Cumhurbaşkanları ile yapılan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısı'nda Türkiye ve Azerbaycan’ın ticaret hacminin yıllık 15 milyar dolara çıkartılmasının öngörüldüğünü hatırlatan Gülsoy, şöyle devam etti:

"İki ülke arasındaki ticaret hacmi 4 milyar dolar civarındadır. 2019'a kıyasla bu yılın ilk 9 ayında Türkiye'nin Azerbaycan'a yaptığı ihracat yüzde 17 civarında artarak 1,5 milyar doların üzerine çıkmıştır. Azerbaycan ile Türkiye, Asya ve Avrupa arasında bir enerji ve iletişim köprüsü kurmuştur. Bu köprünün Bakü-Tiflis-Ceyhan Boru hattı, TANAP doğalgaz projesi ve yine Bakü-Tiflis-Kars demiryolu projesi ile daha da güçleneceğini ifade etmek isterim."

Kaynak: AA