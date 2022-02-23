Minsk mutabakatı süreci nasıl ilerledi?

Ukrayna, Rusya, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı AGİT ile Luhansk ve Donetsk'teki ayrılıkçı liderler, önce Eylül 2014'te, ardından Şubat 2015'te Belarus'un başkenti Minsk'te masaya oturdu.

Belirli şartlarda mutabakata varılsa da Donbas'taki çatışmaları durdurma amacına ulaşılamadı.

Şimdi, taraflar birbirlerini bu mutabakat üzerinden suçluyor.

Mutabakat neleri kapsıyordu?

İlk Minsk mutabakatı kapsamında derhal ateşkes ilan edilmesi istendi, Ukrayna'nın doğusunda güvenli bir bölge oluşturulmasında uzlaşıldı.

Bu çerçevede Ukrayna'daki silahlı gruplar, askeri teçhizat, yabancı savaşçılar ve paralı askerler geri çekilecekti, ateşkes AGİT tarafından denetlenecekti.

Donetsk ve Luhansk'ta erken yerel seçime gidilmesi de öngörülüyordu. Ancak mutabakat, çatışmayı durdurmaya yetmedi.

İkinci görüşme de ateşkesi sağlayamadı

Bundan 5 ay sonra taraflar bir kez daha Minsk'te buluştu. Şubat 2015'teki görüşmede ayrılıkçılar, Eylül 2014'teki mutabakatta çizilen sınırlara çekilmeyi kabul etti.

Bunun karşılığında Ukrayna birliklerinin cepheden çekilecek, ağır silahlar kaldırılacak, esir ve tutuklular serbest bırakılacak ya da takas edilecekti.

Ancak çok sürmeden, yine karşılıklı ihlaller neticesinde bölgede ateşkes sağlanamadı.

Rusya'nın suçlamaları özellikle Ukrayna'daki yabancı askeri unsurların ülkeden çıkarılması ile ilgili madde üzerinde yoğunlaşıyor.

Ukrayna ise Rusya'yı söz konusu silahları çekmemekle suçluyor.