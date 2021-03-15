Hayvanat bahçeleri yeniden açılınca farklı tepkiler ortaya çıktı

Bulgularda, mirketlerin insanların gelmesiyle olumlu fakat temkinli tepkiler verdiği, penguenlerinse insanları hiç umursamadığı gözlendi.

Dünya Hayvanat Bahçeleri ve Akvaryumlar Birliği'ne göre, pandemiden önce her yıl 700 milyondan fazla kişi hayvanat bahçelerini ve akvaryumları ziyaret ediyor. Ancak Kovid-19'la birlikte pek çok yer gibi buralar da kapılarını kapatmak zorunda kalmış, dolayısıyla yalnız kalan hayvanlar işlerine devam eden birkaç çalışanla günlerini geçirmeye başlamıştı.

Bu durumun hayvanları kötü etkilediği de görülmüştü. Zira Nisan 2020'de Yeni Zelanda'daki hayvanat bahçelerinde hayatını sürdüren goril, su samuru ve mirket gibi hayvanların insanları özlediği belirtilmiş, Mayıs 2020'de Singapur Hayvanat Bahçesi'ndeki görevliler, can sıkıntısını gidermek için Afrika penguenlerini yürüyüşe çıkartmıştı. Bazı hayvanat bahçeleriyse canlıların bakıcılardan saklandığını ve dikkat çekmek için onlara seslendiğini bildirmişti.

Bu haberler, Birleşik Krallık'taki (BK) Harper Adams Üniversitesi Hayvan Davranışları ve Refahı Bölümü'nde öğretim görevlisi Ellen Williams ve ekibinin, hayvanların tecritte neler yaşadığını merak etmesine neden oldu. Zira Williams şu ifadeleri kullandı

Hayvanat bahçeleri genellikle uzun süre kapalı kalmıyor. Dolayısıyla bu çalışma bize, mirketlerin ve Afrika penguenlerinin ziyaretçi yokken nasıl davrandığını daha iyi anlamamız için eşsiz bir fırsat sundu.

Çalışma için BK'deki Knowsley Safari Parkı, Twycross Hayvanat Bahçesi ve Plantasia'dan mirket bakıcıları ve Güney Afrika'daki uShaka Deniz Dünyası'ndan penguen bakıcıları, söz konusu hayvanları izleyip davranışlarını kaydetti.

Hakemli bilim dergisi Applied Animal Behavior Science'ta yayımlanan bulgular, mirketlerin gelen ziyaretçilere olumlu tepki verdiğini (Örneğin birbirleriyle daha sık oyun oynamaya başlamak) gösterdi. Ancak hayvanlar, ziyaretçilerin kendilerini görebileceği en uzak bölgede tecrit dönemine kıyasla daha fazla vakit harcadı.

Mirketlerde ayrıca tetikte olma gibi "uyanık davranışlarda" artış gözlendi. Araştırmacılar bunun, bahsi geçen hayvanların uzun süre ziyaretçi görmedikten sonra meydana gelen merakın belirtisi olabileceğini düşünüyor.

Öte yandan penguenlerin ziyaretçi olup olmaması fark etmeksizin hep aynı şekilde davrandığı tespit edildi. Uzmanlar bu durumun, hayvanların ziyaretçileri pek umursamadığını gösterdiğini söyledi.

Williams bulgulara dair şöyle konuştu:

Hayvanların ne hissettiğini söyleyemeyiz. Ancak gözlemlediğimiz olumlu davranışlar (Birbirleriyle olumlu sosyal etkileşimler ve olumlu insan-hayvan etkileşimleri), ziyaretçilerin dönüşünün mirketler için pozitif ve çekici bir deneyim olduğunu gösteriyor.

Araştırmacılar, ziyaretçilerin hayvanlar üzerindeki etkisini daha iyi anlamak için başka çalışmalar yapılması gerektiğini ekledi. Zira araştırmaya dahil olmayan Avustralya'daki Adelaide Üniversitesi Hayvan Davranışları, Refahı ve Etik Bölümü'nden Eduardo Fernandez, çalışmanın ziyaretçilerin hayvanlar üzerindeki olumlu ve olumsuz etkilerine dair daha fazla soruyu akıllara getirdiğini ifade etti.