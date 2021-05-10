Mısır'daki Ezher Şeyhi'nden İsrail'e kınama
Ezher Şeyhi Ahmed et-Tayyib, İsrail polisinin bugün sabah namazı sonrası Mescid-i Aksa’da bulunan Filistinlilere saldırmasına dünyanın sessiz kalmasını utanç verici olarak nitelendirdi.
Resmi Facebook hesabından konuyla ilgili açıklamada bulunan Tayyib, "Filistin halkına karşı uygulanan zulmü en ağır ifadelerle kınadığını" belirtti.
Dünyanın "siyonist teröre" karşı sessiz kaldığını kaydeden Tayyib, Müslümanların kutsalı olan Mescid-i Aksa’ya ve Filistinlilere uygulanan ihlalleri utanç verici şeklinde nitelendirdi.
Tayyib, Filistin’in İslam alemi için öncelik olarak kalacağını vurguladı.
Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da Mescid-i Aksa'da bulunan Filistinlilere İsrail polisinin saldırması kınandı.
Aksa'da yaşanan tehlikeli gelişmelerden İsrail yönetiminin sorumlu olduğuna dikkat çekilen açıklamada, mübarek Mescid-i Aksa'nın mukaddesatının çiğnendiği uygulamaların sonlandırılmasının gereğine vurgu yapıldı.
Fanatik Yahudilerin "Kudüs günü" kapsamında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemeyi planlaması üzerine binlerce Filistinli, sabah namazından itibaren Harem-i Şerif'te nöbet tutmuştu.
İsrail polisi, Mescid-i Aksa'yı basarak nöbet tutan Filistinlilere, plastik mermi, göz yaşartıcı gaz ve ses bombalarıyla müdahale etmişti.
Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail polisinin Mescid-i Aksa'daki saldırılarında 305 kişi yaralanmıştı.
AA