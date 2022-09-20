Mısır, Hindistan ile askeri ve güvenlik işbirliğini güçlendirecek

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, bugün başkent Kahire’de Hindistan Savunma Bakanı Rajnath Singh’i kabul etti.



Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Bessam Radi tarafından yapılan açıklamaya göre, toplantıda özellikle üretim, transfer ve yerelleştirme konularında işbirliği ile ilgili olarak, iki ülke arasındaki askeri ve güvenlik işbirliğini geliştirmenin yolları ele alındı.



Singh, Mısır’ın terörle mücadeledeki hayati rolünün altını çizerek, bunun Mısır ve tüm bölgedeki güvenlik ve istikrara yansıdığını vurguladı.



Mısır, 2018 başında iki ülke arasındaki uluslararası terörizmle mücadele ortak çalışma grubunun ikinci toplantısına ev sahipliği yapmıştı.



Hindistan Savunma Bakanı, ülkesinin Mısır ile uzmanlık alışverişinde bulunmak, askeri ve güvenlik işbirliğini pekiştirmek için sabırsızlandığını da dile getirdi.



Sisi ise, Mısır ve Hindistan’ı bağlayan bağların güçlü oluşuna övgüde bulunarak, özellikle askeri ve savunma olmak üzere işbirliği alanlarını geliştirme konusunda istekli olduklarını söyledi.



Sisi ayrıca, iki dost ülke arasındaki ortaklığı tüm alanlarda harekete geçirmeyi dört gözle beklediklerini de ifade etti.



Singh, iki günlük ziyareti kapsamında Mısır Savunma Bakanı Muhammed Zeki ile de savunma ilişkileri, askeri işbirliği girişimleri, savunma sanayii alanında işbirliğinin derinleştirilmesi hakkında görüşecek.



Hindistan’ın Kahire Büyükelçiliği’nden yapılan açıklamaya göre, iki ülke arasında savunma işbirliğine daha fazla ivme kazandırmak için bir mutabakat zaptı da imzalanacak.

Şarku’l Avsat