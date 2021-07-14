Mısır ile Sırbistan arasında anlaşma

Mısır ile Sırbistan arasında askeri alanda iş birliğine yönelik protokol imzalandığı bildirildi.

Mısır Ordu Sözcüsü Albay Garip Abdulhafiz, resmi Facebook sayfasından yaptığı yazılı açıklamada, Mısır Savunma Bakanı Orgeneral Muhammed Zeki'nin resmi temaslarda bulunmak üzere başkent Kahire'ye gelen Sırbistan Savunma Bakanı Nebojsa Stefanovic ile görüştüğünü aktardı.

Görüşmede ortak öneme sahip meselelerin değerlendirildiği ve iki ülkenin silahlı kuvvetleri arasında tecrübe alışverişinde bulunma hususunun ele alındığı ifade edildi.

Zeki'nin iki ülke arasındaki ortaklık ve iş birliğini çeşitli alanlarda geliştirmeye yönelik arzusunu dile getirdiğine işaret edilen açıklamada, Stefanovic'in ise Mısır'ın Orta Doğu'da istikrar ve güvenliğin sağlanmasındaki etkili rolünden övgüyle söz ettiği aktarıldı.

Açıklamada Stefanovic'in ziyareti kapsamında iki ülke arasında askeri iş birliği protokolü imzalandığı belirtildi.

Sırbistan Savunma Bakanı'nın Mısır ziyaretinin birkaç gün süreceği kaydedildi.