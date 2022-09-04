Mısır ve ABD, Akdeniz'de ortak askeri tatbikat yaptı

Mısır Ordu Sözcüsü Garib Abdulhafız tarafından yapılan yazılı açıklamada, Mısır ve ABD deniz kuvvetlerinin kuzey deniz filosunun bulunduğu bölgede gerçekleştirdiği tatbikatın "uluslararası deniz geçişlerine yönelik tehditlere karşı" yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, Mısır ordusunun Cemal Abdunnasır adlı helikopter gemisinin yanı sıra ABD ordusuna bağlı USS Delbert D. Black model destroyerin tatbikata katıldığı duyuruldu.

Tatbikat yoluyla "kuvvetlerin ortak hareket etme kabiliyetlerinin geliştirildiği" kaydedilen açıklamada, tatbikatın "dünya ticareti ve uluslararası seyrüsefer güvenliğini etkileyebilecek tehditlere karşı" yürütüldüğü ifade edildi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), USS Delbert D. Black destroyer gemisinin 30 Ağustos'ta Süveyş Kanalı'ndan geçerek 5. Filoya katıldığını açıklamıştı.