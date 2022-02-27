Mısır'dan Arap Birliği'ne olağanüstü toplantı çağrısı
Mısır, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesinin ardından Arap Birliği'ni olağanüstü toplantıya davet etti.
Dünya 27.02.2022, 18:19 27.02.2022, 18:40
Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Ukrayna'daki gelişmeler üzerine Mısır, Arap Birliğini temsilciler düzeyinde acilen toplanmaya çağırdı." denildi.
Açıklamada, toplantıda Ukrayna'daki mevcut gelişmelerin masaya yatırılacağı ifade edildi ancak planlanan toplantının tarihine ilişkin bilgi verilmedi.
Arap Birliğinden ise henüz konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı.
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