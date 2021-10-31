Modi, Papa'yı Hindistan'a davet etti
Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus ile G20 Liderler Zirvesi'nde bir araya gelen Modi, "Çeşitli konuları tartışma fırsatım oldu ve onu Hindistan'a davet ettim" paylaşımında bulundu.
Dünya 31.10.2021, 14:26 31.10.2021, 14:31
G20 Liderler Zirvesi'ne katılan Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus’u Hindistan’a davet etti.
BBC’nin haberine göre, İtalya'nın ev sahipliğindeki G20 Zirvesi için başkent Roma'ya gelen Modi, Papa ile görüştü.
Modi, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Papa Franciscus ile çok sıcak bir görüşme gerçekleştirdik. Çeşitli konuları tartışma fırsatım oldu ve onu Hindistan'a davet ettim." ifadesini kullandı.
Hindistan en son 1999’da Papa II. John Paul’ün ziyaretine ev sahipliği yapmıştı.
Had a very warm meeting with Pope Francis. I had the opportunity to discuss a wide range of issues with him and also invited him to visit India. @Pontifex pic.twitter.com/QP0If1uJAC— Narendra Modi (@narendramodi) October 30, 2021
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