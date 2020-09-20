Moria'da sığınmacıların büyük bölümü kampa yerleştirildi

Yunan yetkilililer, geçen çarşamba sabahı çıkan yangın sonucu Ada'ya dağılan sığınmacıların 9 bininin Yunan polisi refakatinde Karatepe'deki yeni geçici kampa yerleştirildiğini açıkladı.

Taşınma işleminin toplum sağlığı dikkate alınarak gerçekleştirildiği belirtilirken, geriye kalan yaklaşık 3 bin sığınmacının da kampa dönmelerine yönelik ikna çalışmalarının sürdüğü ifade edildi.

Yangın sonrasında olağanüstü hal ilan edilen Ada'nın Moria bölgesinde kapanan yollar ile iş yerlerinin ise yeniden açıldığı ve yaşamın yavaş yavaş normale döndüğü kaydedildi.

Kovid-19 testi pozitif çıkan 213 sığınmacı karantinaya alındı

Bu arada, Karatepe kampına girişte yapılan kontrollerde 213 sığınmacının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Çeşitli yaşlardaki bu kişilerin kampta ayrı bir bölümde karantinaya alındığı kaydedildi.

Yunanistan'ın en büyük sığınmacı kampı olan Moria, 9 Eylül Çarşamba sabahı farklı noktalarda çıkan yangınlar sonucu kullanılamaz hale gelmişti.

Yangın sonrasında Ada'nın çeşitli bölgelerine dağılan kamptaki sığınmacılar, günlerce yeni kampa taşınmayı reddetmişti.

Yunan yetkililer yaptıkları açıklamalarda, yangın sonrasında Ada'ya dağılan sığınmacıların Karatepe kampında toplanmaları yönünde çağrıda bulunarak, kampa girmeyen sığınmacıların iltica başvurularının değerlendirmeye alınmayacağını duyurmuştu.

Kaynak: AA

Güncelleme Tarihi: 20 Eylül 2020, 21:05