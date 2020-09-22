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Moria'da yine yangın çıktı

Yunanistan'ın Midilli Adası'nda, yaklaşık 2 hafta önce çıkan yangında kullanılamaz hale gelen Moria sığınmacı kampında küçük çaplı yangın çıktı.

Moria'da yine yangın çıktı

Yunanistan'ın Midilli Adası'nda, yaklaşık 2 hafta önce çıkan yangında kullanılamaz hale gelen Moria sığınmacı kampında küçük çaplı yangın çıktı.

Öğle saatlerinde Moria sığınmacı kampından yükselen dumanları gören Ada sakinleri itfaiye ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürenin müdahalenin ardından alevleri söndürdü.

Yunanistan'da sürekli kötü koşullarıyla gündeme gelen Midilli'deki Moria sığınmacı kampı, 9 Eylül'de farklı noktalardan başlayan yangınlar sonucu kullanılamaz hale gelmişti.

Yangından sonra Ada'ya dağılan sığınmacıların büyük bir bölümü Karatepe'deki geçici kampa yerleştirilmişti.

Kaynak: AA

Moria'da sığınmacıların büyük bölümü kampa yerleştirildi

Moria'da sığınmacıların büyük bölümü kampa yerleştirildi
Yunanistan'da Moria kampındaki yangında binlerce sığınmacı evsiz kaldı

Yunanistan'da Moria kampındaki yangında binlerce sığınmacı evsiz kaldı
Yunanistan'ın Midilli Adası'ndaki sığınmacı kampında yangın çıktı

Yunanistan'ın Midilli Adası'ndaki sığınmacı kampında yangın çıktı
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