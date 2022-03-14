Moskova'da maske zorunluluğu kaldırılıyor

Rusya’nın başkenti Moskova’da Kovid-19 önlemleri çerçevesinde uygulanan maske zorunluluğu yarından itibaren son buluyor.

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin yaptığı açıklamada, epidemiyolojik durumun uzun süredir beklenen kararın alınmasına izin verdiğini belirtti.

Daha önce Moskova Belediyesinin kararnamesi ile işletmelerde ve organizasyonlarda uygulanan tüm Kovid-19 önlemlerinin iptal edildiğini duyuran Sobyanin, "15 Mart tarihi itibarıyla maske takma zorunluluğunu kaldırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Sobyanin, mevcut kararın yaptırım baskısı altında olan işletmeleri destekleyeceğini dile getirdi.

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 41 bin 55 kişinin virüse yakalanmasıyla toplam vaka sayısı 17 milyon 376 bin 241’e yükseldi.

Son 24 saatte 2 bin 712 kişi hastaneye yatırılırken, 533 kişi hayatını kaybetti. Böylece bugüne kadar 361 bin 344 kişi Kovid-19’dan öldü.

Başkent Moskova'da son 24 saatte vaka sayısı 957 artarak 2 milyon 722 bin 292’ye, virüsten ölenlerin sayısı ise 44 artışla 42 bin 205’e çıktı.