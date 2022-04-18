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Moskova'daki Bulgar diplomatlar "istenmeyen kişi" ilan edildi

Rusya, Bulgaristan'ın Moskova Büyükelçiliğinde çalışan diplomatları "istenmeyen kişi" ilan etti.

Dünya 18.04.2022, 16:05
Moskova'daki Bulgar diplomatlar "istenmeyen kişi" ilan edildi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Bulgaristan’ın Moskova Büyükelçisi Atanas Krıstin’in Bakanlığa çağrılarak, Bulgar Büyükelçiliğinde çalışan personelin "istenmeyen kişi" ilan edildiğine dair nota verildiği kaydedildi.

Açıklamada, “Söz konusu önlem, bu yıl martta Bulgar tarafının hiçbir motivasyonu olmayan kararla Rusya’nın Sofya Büyükelçiliğindeki 10 diplomatını 'istenmeyen kişi' ilan etmesine cevap olarak alınmıştır.” ifadesine yer verildi.

Bakanlığın açıklamasında "istenmeyen kişi" ilan edilen Bulgar diplomatların sayısına ilişkin detay verilmedi.

#rusya #Bulgaristan #istenmeyen kişi
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