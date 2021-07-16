Moskova iyiye gidiyor: Bazı tedbirler kaldırılacak

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, şehirdeki Kovid-19 durumuna dair açıklamalarda bulundu.

Kentteki salgın durumunun iyileştiğini ve Kovid-19'a karşı aşılama sürecinin hız kazandığını belirten Sobyanin, Moskova'da 3 milyon 800 binden fazla kişinin, aşının ilk dozunu yaptırdığını söyledi.

Başkentlilerin virüse karşı alınan tedbirlere uyduğuna dikkati çeken Sobyanin, bu nedenle bazı önlemlerin kaldırılması yönünde karar aldıkları bilgisini paylaştı.

Buna göre, restoran ve kafelere yönelik getirilen barkod (QR kod) sistemiyle müşterilere hizmet verme zorunluluğu kaldırıldı. Başkentliler, 19 Temmuz'dan itibaren barkod almadan bu mekanları ziyaret edebilecek. Barkod sistemini henüz kullanmayan mekanlar da salgına karşı alınan önlemlere uyması şartıyla faaliyete geçecek.

Ayrıca, Moskova'da 23.00-06.00 saatlerinde faaliyetleri yasaklanan restoran, kafe, bar, gece kulüpleri ve diğer eğlence yerleri artık çalışabilecek.

Çocuk oyun mekanları da faaliyete geçerken eğlence ve spor etkinlikleri, 500 kişiyi geçmeme şartıyla düzenlenmeye devam edecek.

"Ülkedeki bazı bölgelerde Kovid-19 vakalarında ciddi artış var"

Öte yandan Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, ülkenin bazı bölgelerinde Kovid-19 vakalarında "ciddi" artışların yaşandığını belirterek "Hastaneye kaldırılan Kovid-19 hastalarının sayısı hafta içinde yüzde 9,5 arttı. Yaklaşık 191 bin kişi hastanelerde virüs tedavisi görüyor." diye konuştu.

Ülke genelinde Kovid-19'a karşı aşılanma sürecinin de "stabil" devam ettiğine dikkati çeken Muraşko, "Her gün 500 binden fazla kişi aşılanıyor. Bazı günlerde ise bu rakam milyona kadar ulaşabiliyor." ifadelerini kullandı.

Muraşko, Rusya'da 13 bin 500'den fazla aşılama merkezinin bulunduğunu aktardı.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisi Başkanı Anna Popova ise ülkede ve dünyada Kovid-19 durumunun "aşırı gergin" ve "öngörülemez" olduğunu söyledi.

Rusya'da son bir aydır Kovid-19 ölümleri artıyor

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte vaka sayısı 25 bin 704 artarak 5 milyon 907 bin 999’a, iyileşen sayısı 21 bin 932 artışla 5 milyon 300 bin 908'e yükseldi.

Son 24 saatte 799 kişinin hayatını kaybetmesiyle salgının başlangıcından beri en yüksek günlük can kaybına ulaşılan ülkede, toplam ölü sayısı 146 bin 868'e çıktı.

Kovid-19'a karşı tedbirler sertleştirilmişti

Haziran başında Kovid-19 vakalarının artması nedeniyle Rusya'nın birçok bölgesinde virüse karşı tedbirler yeniden uygulamaya konulmuştu.

Önlemlerin sıkılaştırıldığı Moskova'da tüm restoran, kafe, bar, gece kulüpleri ve diğer eğlence yerlerinin gece saat 23.00’ten sabah saat 06.00'ya kadar müşterilere hizmet vermesi yasaklanmıştı. Ruslar, söz konusu saatlerde uzaktan yemek sipariş edebiliyor.

Moskova'da 22 Haziran'da sadece aşı olan, 6 ay içinde salgını atlatan ve 72 saat içinde Kovid-19 testi yaptıranların, karekod (QR kod) sistemiyle restoran ve kafelere gidebilmesi yönünde karar alınmıştı.

Şehirdeki firmaların, personelin en az yüzde 30'unu uzaktan çalıştırması zorunluluğu devam ederken 65 yaş üstü ve belirli hastalıkları olan vatandaşların uzaktan çalışması kararlaştırılmıştı.

Rusya'da aşılanma zorunluluğu getirilmişti

İlk Kovid-19 vakasının 31 Ocak 2020'de tespit edildiği ve virüs kaynaklı ilk ölümün 19 Mart 2020'de kaydedildiği Rusya'da, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatıyla 18 Ocak'ta kitlesel aşılama süreci başlatılmıştı.

Nüfusun yoğun olduğu Moskova ve St. Petersburg gibi kentlerde kamu ve hizmet sektörlerinde çalışanların yüzde 60'ına Kovid-19'a karşı aşılanma zorunluluğu getirilmişti.

Kovid-19'a karşı "yeniden" aşılama sürecinin 1 Temmuz'da başladığı Moskova'da, halk Rus üretimi iki dozlu "Sputnik V" ile tek dozlu "Sputnik Light"la aşılanabiliyor.