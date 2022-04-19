Moskova’da 200 bin kişi işsiz kaldı

Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin ardından Batılı şirketlerin Moskova’dan ayrılması üzerine başkentte en az 200 bin kişi işini kaybetti.

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobianine, başkentte işini kaybedenlere 3,6 milyar ruble (38 milyon Euro) mali destek sağlanmasını öngören yardım planının kabul edildiğini duyurdu.

Sobianine, “Bu yardım planı, işlerini geçici olarak durduran yabancı şirketlerde çalışan vatandaşlarımıza yönelik olacak. Onların sayısının 200 bin civarında olduğunu tahmin ediyoruz.” dedi.

Moskova Belediyesi’nin işini kaybedenleri farklı yöntemlerle desteklemeye devam edeceğini kaydeden Sobianine, yine Belediye’nin yurt dışından gelen ithalatın kısıtlanması üzerine başkentte üç ilaç fabrikası inşa edeceğini duyurdu.

Rusya’nın yurt dışına ilaç bağımlılığının azaltılmasının planlandığını kaydeden Sobianine, “Bu konuda büyük bir çalışma bizi bekliyor, bu çalışmalarımızın sonucunu ileriki yıllarda göreceğiz.” dedi.

Kaynak: Euronews