Moskova’da devlet kurumlarını korumaya yönelik tatbikat yapıldı

Rusya’da üst düzey devlet görevlilerinin yanı sıra belirli federal mülklerin korunmasından sorumlu güvenlik birimi FSO, devlet başkanlığı yönetimi kompleksi, Rusya Parlamentosunun alt kanadı Devlet Duması ve üst kanadı Federasyon Konseyi ile hükümet binası alanlarında planlanmış özel taktik tatbikatlar gerçekleştiriyor.

FSO’ya göre, tatbikat terör niteliğindeki tehditleri bastırma, yangın söndürme, tıbbi bakım sağlama ve suçluları tutuklama konularını içeriyor.

Gece saatlerinde bazı üniformalı güvenlik görevlileri ve zırhlı araçların Moskova’daki Federasyon Konseyi binası yanında görülmesi sosyal medyadaki görüntülere yansımıştı.

19 Ekim’de Rusya’nın tüm bölgelerinde Ukrayna’daki savaş dönemine yönelik üç farklı seviyede “hazırlık durumu” getirilmişti.

Moskova’nın da içinde yer aldığı bölgelerde “temel hazırlık durumu” ilan edilmiş, söz konusu bölgelerdeki yetkililere kamu düzeni ve güvenliğini sağlamak için gerekli kararları alma yetkisi verilmişti.