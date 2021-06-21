Moskova'da vakalar üçe katlandı

Kovid-19’un Delta varyantı nedeniyle, vaka sayılarının son haftalarda 3’e katlandığı başkent Moskova’da park ve açık alanlarda günlük yaşam sürüyor. Moskova'da salgın durumunun kötüleşmesi nedeniyle 20 Haziran'a kadar alınan tedbirlerin süresinin 29 Haziran'a kadar uzatılmasını kararlaştırdı. Başkentte tüm restoran, kafe, bar, gece kulüpleri ve diğer eğlence yerleri gece 23.00’ten sabah 06.00’ya kadar müşterilere hizmet vermeyecek.