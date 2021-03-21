Muammer Kaddafi döneminde imzalanan anlaşmayı canlandırmak istiyorlar

Resmi ziyarette bulunmak üzere Libya'ya gelen İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, başkent Trablus'ta Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi ve Başbakan Abdulhamid Dibeybe ile görüştü.

Libya Başkanlık Konseyi Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Menfi, İtalya Dışişleri Bakanı Maio'yu kabul etti. Kabulde Menfi'nin yardımcıları Abdullah el-Lafi ve Musa el-Koni ile Dışişleri Bakanı Necla Menguş da hazır bulundu.

İkili ilişkilerin ele alındığı görüşmede, Libya-İtalya Dostluk Anlaşması'nın yeniden hayata geçirilmesi ve Libya'nın devrik lideri Muammer Kaddafi döneminde yapılan anlaşma çerçevesinde "Tunus sınırından Mısır sınırına uzanan sahil yolu yapımı projesi" konusu masaya yatırıldı.

İtalyan Dışişleri Bakanı Maio ayrıca Libya Başbakanı Dibeybe ile de bir araya geldi.

Maio'unun, 10 Mart'ta Temsilciler Meclisinden güvenoyu alan Ulusal Birlik Hükümetini tebrik ederek görevinde başarılar dilediği aktarıldı.

Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra iki ülke arasında daha önce anlaşmaya varılan ancak tamamlanamayan projelerin de değerlendirildiği bildirildi.

AA