Müslümanlar 1444'üncü Ramazan Bayramını kutluyor

Müslümanlar, mübarek Ramazan ayının geride kalmasıyla birlikte 1444'üncü Ramazan Bayramını kutlamaya başladı.

Üç gün sürecek Ramazan Bayramına bazı İslam ülkeleri hilali görmedikleri gerekçesiyle bir gün sonra girmeye karar verse de genel olarak bütün Müslümanlar 21 Nisan 2023 tarihi itibariyle Ramazan Bayramını kutlamaya başladı.

Türkiye'de başta İstanbul'daki tarihi ve büyük camiler olmak üzere bütün camilerde sabahın erken saatlerinde Ramazan Bayramı namazı kılındı.

Milyonlarca Müslüman, Bayram namazı için sabahın şafağında camilerin yolunu tuttu.

Yaşlısı, genci yediden yetmişe herkes bu mübarek güne namazla başlamak için heyecanla camilere akın etti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AYASOFYA'DAYDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı namazını Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde kıldı. Erdoğan, "Çukurova ilk değildir. Biz bunları daha önce de yaşadık. Biz bütün tedbirlerimizle siyasette bu işlere yabancı değiliz. İlk defa olan bir şey de değil" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde kıldığı bayram namazının ardından, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Karadeniz gazının halkla buluşmasına ilişkin hisleri sorulan Erdoğan, Karadeniz doğal gazıyla ilgili dün akşam söylenmesi gereken ne varsa bunları söylediklerini hatırlatarak, öncelikle bir ay, ardından da bir yıl olmak üzere ücretsiz şekilde Karadeniz doğal gazını milletle buluşturacaklarını söyledi.

"Rabbim inşallah tüm rezervimizi bereketli kılsın" diyen Erdoğan, "Bu süreç içerisinde de ülke genelinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımız artık doğal gazımızın girmediği il, ilçe inşallah bırakmayacak. Bu yoğunlukla yüklenecek. Şu an itibarıyla da bir taraftan sismik araştırmalar, bir taraftan sondaj çalışmaları devam ediyor ki bu rezervi artırmak, üretimi artırma noktasında" şeklinde konuştu.

ALİ ERBAŞ'TAN BAYRAM MESAJI

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Geleceğimizi, huzurumuzu ve umudumuzu İslam'ın rahmet yüklü mesajlarında arayalım" dedi.

Adapazarı ilçesi 15 Temmuz Camili Mahallesi'ndeki Şeyh Edebali Camisi'nde sabah namazına katılan Erbaş, namazın ardından vaaz verdi.

Daha sonra bayram namazını kıldıran Erbaş, cemaatin bayramını kutlayarak, bugün neşe, huzur ve kardeşliğin doruğa çıktığı Ramazan Bayramı'nın idrak edildiğini söyledi.

Bayramların, sevgi ve saygının, ülfet ve muhabbetin, şefkat ve merhametin, vefa ve sadakatin zirve yaptığı günler olduğuna işaret eden Erbaş, vatandaşların birbiriyle, akrabaları ve aile fertleriyle bayramlaşmasını tavsiye etti.

Erbaş, bayramların, paylaşma, yardımlaşma ve dayanışma günleri olduğunu dile getirerek, yetimlerin ve öksüzlerin ışıl ışıl gözlerine bayram sevincinin taşınması gerektiğini kaydetti.

Muhtaca, mağdura, kimsesize el uzatıp, onlara da bayramın huzurunun ve mutluluğunun tattırılması gerektiğini vurgulayan Erbaş, "Bayramın coşkusunu, hanelerimizden başlayarak binalarımıza, mahallelerimize, şehirlerimize, ülkemize ve tüm dünyaya taşıyalım. Yeryüzündeki bütün mazlum ve mağdur kardeşlerimizin özgürce bayram yapabilmeleri için dua edelim. Dua edelim ki bayramımız bayram olsun." ifadelerini kullandı.

Erbaş, Kur'an-ı Kerim'in Hucurat suresi 10. ayetini hatırlatarak, müminlerin kardeş olduğunu, bugün dargınlıklara ve küskünlüklere son verilmesi gerektiğini anlattı.

Bayramların aynı zamanda günahlardan arınma, tövbe ve istiğfar günleri olduğunu belirten Erbaş, şöyle devam etti:

"Hatalarımızın ve günahlarımızın ölçüsüne bakmadan, 'Benim rahmetim her şeyi kaplamıştır.' buyuran yüce Rabb'imizin engin hoşgörüsüne ve rahmetine sığınalım. Geleceğimizi, huzurumuzu ve umudumuzu İslam'ın rahmet yüklü mesajlarında arayalım. Arınalım her türlü kötülükten, haramlardan, kul ve kamu hakkından. Allah'ı zikirde bulalım huzuru. Namazla ibadetle hayır ve hasenatla yaklaşalım Rabb'imize. Yaklaşalım ki bayramımız bayram olsun."

Bayramların ebedi bayramların müjdecisi olduğunu ifade eden Erbaş, ramazan ve bayramın güzelliklerinin ömrün tamamına yayılması gerektiğini sözlerine ekledi.

Hutbenin ardından dua eden Erbaş, daha sonra cemaatle bayramlaştı.