Müslümanlar Rusya'ya tepkili: 'Aşağılayıcı şekilde yapıldı'

Moskova Bölgesi Müslümanları Dini İdaresi, Rus güvenlik güçlerinin Kotelniki'de bulunan bir camide cuma namazı esnasında cemaatten yaklaşık 600 kişiyi gözaltına alması, ardından kimlik kontrolü yaptıktan sonra serbest bırakmasına ilişkin açıklama yaptı.

Güvenlik güçlerinin vatandaşların güvenliğini sağlamada üzerine düşen sorumluluğun bilincinde olunduğu belirtilen açıklamada, bununla birlikte dini idarenin bölgedeki tüm Müslümanlar gibi son derece öfkeli ve "bu tür laubali yöntemlerle" kontrol ve baskınlar yapılmasından rahatsız olduğu vurgulandı.

"OPERASYONUN GEREKÇESİ BELİRTİLMEDİ, CUMA NAMAZI BÖLÜNDÜ"

Açıklamada, "Söz konusu kontrol esnasında güvenlik güçlerince herhangi bir gerekçe belirtilmedi. Müslümanların cuma namazı bölündü, yüzlerce Müslüman saatlerce tutuldu ve onlarcası da gözaltına alındı. Olup bitenler özellikle tehlikeli suçluların gözaltına alındığı sahneleri hatırlatıyordu." ifadeleri kullanıldı.

Camilerin artan tehlikenin alanları değil, Allah'a ibadet, manevi ve ahlaki eğitim, insanlara merhamet ve yardım yerleri olduğuna dikkati çekilen açıklamada, ülkedeki Müslüman topluluklarının da resmi kayıtlı dini organizasyonlar olduğu, Rusya Federasyonu Anayasası ve yasalarına uygun hareket ettiği vurgulandı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Güvenlik güçlerini bu tür özel operasyonlar yürütürken güç gösterisi yerine Müslümanların haklarını gözetmeye, onlara karşı ince bir tutum sergilemeye ve medeni diyaloğa çağırıyoruz. Müslümanların ibadet yerlerinde bu tür baskınlar inananlar arasında gerginliğe yol açıyor, dini yetkililerin otoritesine ve devletin hoşgörü adaletine olan inancını zedeliyor."

"MÜSLÜMANLARIN HAKLARININ İHLAL EDİLMESİNE SESSİZ KALINMAYACAK"

Rusya Müslümanlarının ülkenin yasalarına saygılı ve vatansever insanlar olduğuna işaret edilen açıklamada, anayasa ile güvence altına alınan hakların ve kutsal değerlerin ihlal edilmesine sessiz kalınmayacağı ifade edildi.

Açıklamada, Moskova Bölgesi Müslümanları Dini İdaresi Moskova yönetiminin, böylesine "Müslümanların haklarını ayaklar altına alan ve aşağılayıcı şekilde yapılan polis kontrollerinin önlenmesi" için ilgili makamlara başvuruda bulunacağı aktarıldı.

Rusya'nın başkenti Moskova yakınlarında bulunan Kotelniki'de 20 Ağustos'ta bir camide güvenlik güçleri cuma namazı esnasında yaklaşık 600 Müslümanı gözaltına almıştı. Güvenlik güçleri, cemaatte bulunan herkesi tek tek kimlik kontrolünü yaptıktan sonra akşam saatlerinde serbest bırakmıştı.