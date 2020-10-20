Müslümanlar yeniden umre ziyaretlerine açılan Kabe'ye yoğun ilgi gösterdi

Suudi Arabistan yetkilileri tarafından ülke içinden umre yapmak isteyenler için 4 Ekim'den itibaren Mekke'de, Kabe'nin de içinde bulunduğu Mescid-i Haram'ın yüzde 30'luk kapasiteyle açılacağı, 18 Ekim'den itibaren ise Mescid-i Haram ile Mescid-i Nebevi'deki Ravza-i Şerif'in belirli kapasiteyle ülke içinden ziyaretçileri kabul edeceği açıklanmıştı.

Kademeli geçiş sürecinden itibaren Mescidi Haram'a 45.000 umreci gelirken, namaz vakitlerinde 120.000 kisi Kabe'ye geldi.

Güncelleme Tarihi: 20 Ekim 2020, 23:39