Müslümanların tepkisini çeken reklam filmi kaldırıldı
Elektronik devi Samsung'un Singapur'da yayımlanan reklamının Müslümanların tepki göstermesi üzerine geri çekildiği belirtildi.
Dünya 21.01.2022, 12:14
BBC’nin haberine göre, Samsung’un Singapur’da yayımlanan reklamında, başörtülü bir annenin kadın gibi giyinen oğlunu desteklemesine ilişkin görüntüler yer alıyordu.
Singapur'daki Müslüman toplumun reklamın LGBT ideolojisini empoze etmeye çalıştığı şeklindeki tepkisi üzerine Samsung reklamını tüm platformlardan kaldırdı.
Samsung Singapur’dan yapılan açıklamada, videonun “duyarsız ve saldırgan” olarak algılanabileceğinin farkında olunduğu, bu konuda yetersiz kalındığı ifade edildi.
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