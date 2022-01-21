Müslümanların tepkisini çeken reklam filmi kaldırıldı

BBC’nin haberine göre, Samsung’un Singapur’da yayımlanan reklamında, başörtülü bir annenin kadın gibi giyinen oğlunu desteklemesine ilişkin görüntüler yer alıyordu.

Singapur'daki Müslüman toplumun reklamın LGBT ideolojisini empoze etmeye çalıştığı şeklindeki tepkisi üzerine Samsung reklamını tüm platformlardan kaldırdı.

Samsung Singapur’dan yapılan açıklamada, videonun “duyarsız ve saldırgan” olarak algılanabileceğinin farkında olunduğu, bu konuda yetersiz kalındığı ifade edildi.