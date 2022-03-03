Rusya-Ukrayna müzakerelerinin ikinci tur görüşmeleri bugün Polonya'nın sınır şehri Brest'te gerçekleştirildi. Ukrayna tarafından yapılan ilk açıklamada, görüşmelerde karşılıklı anlaşmanın henüz sağlanamadığı belirtildi.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Başdanışmanı Mihaylo Podolyak, Rusya-Ukrayna arasındaki müzakerelerinin 2’inci turu hakkında, “Müzakerelerin ikinci turu sona erdi. Ne yazık ki, Ukrayna'nın ihtiyaç duyduğu sonuçlar henüz mevcut değil” ifadelerini kullanarak, insani yardım koridoru oluşturulması konusunda uzlaşıya varıldı.

ATEŞKES VE İNSANİ KORİDOR KARARI

Görüşmede karşılıklı anlaşmaya henüz varılamazken, bölgedeki sivillerin tahliyesi için insani koridor oluşturulması kararı çıktı.

Ayrıca Ukrayna-Rusya heyetleri, tahliyelerin yapılacağı bölgelerde geçici ateşkesin sağlanması konusunda anlaştı.

İKİ ÜLKE ARASINDA BARIŞ MÜZAKERELERİ

Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakerelerin ikinci turu Belarus sınırındaki Brest'te gerçekleştirildi.

Ukrayna ve Rusya heyetlerinin ikinci tur müzakereleri bugün Belarus sınırındaki Brest'te gerçekleştirilen müzakerelerde, ana gündemin öncelikli ateşkes ve insani yardım koridoru oluşturma olduğu belirtildi.

Görüşmeden çıkacak sonuçlar beklenirken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de ulusal güvenlik konseyi toplantısı sonrası açıklamalar yapması bekleniyor.

RUS MÜZAKERECİ: ATEŞKES GÜNDEMDE

Bir Rus müzakereci gündemde ateşkes olduğunu söyledi. Ancak Ukrayna Moskova'nın taleplerinin kabul edilemez olduğunu ve Rusya'nın herhangi bir ilerleme beklenmeden önce Ukrayna şehirlerini bombalamayı bırakması gerektiğini söyledi.

Rus müzakereci Vladimir Medinsky görüşmelerin 15.00 civarında başlayabileceğini söylemişti.