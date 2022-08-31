Müzedeki tabloya daha iyi görünsün diye göz çizmiş

Yekaterinburg'da görülen duruşmada, Aleksandr Vasilyev'in psikiyatrik yardım almasına karar verildi. 64 yaşındaki adam ayrıca 180 saatlik kamu hizmeti cezası verildi.

Vasilyev, Yekaterinburg'daki Boris Yeltsin Başkanlık Merkezi'nde düzenlenen soyut resim sergisinde yer alan Anna Leporskaya'nın Üç Figür adlı tablosundaki figürlere tükenmez kalemle göz çizmişti.

Olay, sergiye gelen iki ziyaretçi tarafından 7 Aralık'ta fark edilmişti. Yapılan soruşturmanın ardından gözleri güvenlik görevlisinin çizdiği belirlenmişti.

1932 ile 1934 arasında yapılan tablonun tam değeri bilinmezken, eser sergide Alfa sigorta şirketi tarafından yaklaşık 75 milyon Rus Rublesi'ne (yaklaşık 22,5 milyon TL) sigortalanmıştı.

Tablo, eseri sergiye gönderen başkent Moskova'daki Tretyakov Devlet Galerisi'ne geri götürülürken, galerideki uzmanlar restorasyon çalışmasının yaklaşık 250 bin Rus Rublesi (yaklaşık 75 bin TL) mal olacağını belirtmişti.

Yaşlı güvenlik görevlisi mahkeme salonunda neden bu eylemi gerçekleştirdiğiyle ilgili konuştu. Sergiye gelen bazı kişilerin, tablodaki figürlerin yüz hatlarıyla daha iyi görüneceğini duyduğunu kaydeden Vasilyev, bu yüzden kalemle göz eklediğini ifade etti.

Özellikle Bolşevik Devrimi'nden sonraki 10 yılda altın çağını yaşayan Sovyet avangardı, Suprematism, Konstrüktivizm, Rus Fütürizmi, Kübo-Fütürizm, Zaum ve Neo-primitivizm gibi birçok ayrı ama ayrılamaz şekilde birbiriyle ilişkili olarak ortaya çıkmış sanat hareketini içeriyor. Vladimir Tatlin, Vasili Kandinski, Marc Chagall ve tahrip edilen eserin sahibi Anna Leporskaya'nın hocası kabul edilen Kazimir Maleviç dönemin en önemli isimleri arasında sayılıyor.

Kaynak: Independent Türkçe