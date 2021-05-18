Myanmar'da ölü sayısı 800'ü aştı

Siyasi Tutuklulara Yardım Kuruluşunun (AAPP) yayımladığı günlük raporda, ülkede son 24 saatte 6 kişinin daha öldüğünün doğrulandığı bildirildi.

Raporda, toplam can kaybı 802 olarak güncellenirken, 4 bin 120 kişinin gözaltında tutulduğu kaydedildi.

1699 kişi hakkında ise gözaltı kararı bulunduğu belirtildi.

The Irrawaddy ve Myanmar Now sitelerinde yer alan haberlerde, darbe karşıtı isyancı silahlı grupların mayısın başında ele geçirdiği Chin eyaletine bağlı Mindat şehrinde Myanmar ordusunun, haftalar süren çatışmaların ardından kontrolü ele geçirdiği aktarıldı.

Myanmar ordusunun, isyancılara destek veren çok sayıda şehir sakinini yerinden ettiği ve on binlerce sivilin, kötü hava şartlarında dağlık ve ormanlık bölgelere sığınarak kendilerini korumaya çalıştığı bildirildi.

Ordunun Mindat genelinde su şebekelerini kestiği ve su temin etmek için şehre dönmeye çalışanlara ateş ettiği öne sürüldü.

Öte yandan Belçika merkezli düşünce kuruluşu Uluslararası Kriz Grubu, Myanmar askeri yönetiminin, ülkedeki muhalefeti susturmak için internet erişimini, yetkililerin "güvenilir adresler listesi" olarak belirlediği sayfalarla sınırlamaya çalıştığını açıkladı.

Grubun hazırladığı raporda, askeri yönetimin darbeden bu yana ülkedeki telefon ve internet sağlayıcı şirketlere, darbe karşıtı mesajların paylaşıldığı sosyal medya platformları ve haber sitelerine erişimi engelleme talimatı verdiği kaydedildi.

Raporda, askeri yönetimin telefon internetlerini kontrol etmek için özel bir iç ağ geliştirmekte olduğunu ve bu sayede telefon uygulamaları kullanımının da sınırlandırılabileceği ifade edildi.

1 Şubat darbesinin ardından geniş katılımlı protestoların organize edilmesini önlemek için askeri yönetim, kablosuz internet erişimine de yasak getirmişti.

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere, pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken, gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin, askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.

AA