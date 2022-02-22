"Myanmar ordusuna silahları Çin, Rusya ve Sırbistan gönderdi"

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Myanmar Özel Raportörü Tom Andrews, "Vahşete Destek: BM Üyesi Ülkelerin Myanmar Ordusu'na Silah Tedariki" başlıklı raporunda Myanmar ordusuna yönelik silah desteğine dair detayları paylaştı.

Raporuna ilişkin açıklama yapan Andrews, "Geçen yılki darbeden bu yana Myanmar ordusunun dokunulmazlık için uyguladığı vahşete rağmen BM Güvenlik Konseyi üyelerinden Rusya ve Çin, Myanmar ordusuna savaş uçağı ve zırhlı araç yollamaya devam etmekte, Rusya'dan daha fazla mühimmat sözü verilmektedir." dedi.

Andrews, Sırbistan'ın da darbeden sonra Myanmar ordusuna silah yollamaya başladığının altını çizerek "Sırbistan'ın Myanmar'a roket ve ağır silah ihracatında bulunduğunu" bildirdi.

Bu ülkeleri Myanmar ordusuna yönelik silah yardımını sonlandırmaya çağıran Andrews, "Dünya geciktikçe Myanmar'da daha fazla masum insan, özellikle çocuklar yaşamını yitirecektir." ifadesini kullandı.

Andrews, Myanmar halkının orduya karşı müdahale edilmesi için BM'ye yalvardığını vurgulayarak "Myanmar halkı, kendilerine karşı kullanılan silahların satışının durması için Güvenlik Konseyi'nden bir karar beklemektedir. Çok sayıda sivil, üye ülkelerin tedarik ettiği silahların namluları altındadır. Bu durum bitmelidir." diye konuştu.

Raporda, Myanmar'ın Arakan eyaletindeki Müslüman etnik azınlık Rohingyalara yönelik katliamların yaşandığı 2018'den bu yana Myanmar ordusuna dışarıdan yollanan silahlara da değinildi.

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Cii başta olmak üzere pek çok yetkili ile iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmar ordusunun darbe karşıtı protestoculara müdahalesi sonucu bugüne dek 1500'ün üzerinde kişi hayatını kaybetti, binlerce gösterici gözaltına alındı.

Ülkede ordu ile silahlı gruplar arası çatışmalar sürerken gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.