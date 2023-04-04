NATO 74'üncü yaşına 31 üye ile girdi

Sovyet Rusya tehlikesine karşı kurulan NATO, aradan geçen uzun yıllar sonra bir kez daha Rus tehlikesine karşı genişliyor.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, bugün Finlandiya'nın 31. üye olarak ilan edileceğini, bayrağının NATO karargahına çekileceğini bildirdi.

Türkiye'nin, Finlandiya'nın NATO üyeliğini onayladığına dair belgeyi, 1949 tarihli Kuzey Atlantik Antlaşması'nın saklayıcısı ABD'ye teslim etmesinin ardından Finlandiya, NATO'nun 31. üyesi olarak İttifak'a katıldı.

NATO (Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü), 1949 yılında Kuzey Atlantik Antlaşması ile kurulmuş bir askeri savunma ittifakıdır. Kuzey Amerika ve Avrupa ülkeleri arasındaki işbirliğini güçlendirerek, üyelerinin güvenliğini korumak için bir araya gelmiştir.

NATO'nun temel amacı, üyeleri korumak ve savunmak için askeri gücü ve siyasi işbirliğini kullanmaktır. NATO, üyeleri arasında askeri bir saldırı durumunda savunma işlevini yerine getirir.

Ayrıca, uluslararası barışı korumak ve krizlere müdahale etmek için çeşitli operasyonlar gerçekleştirir.

NATO, 30 üye ülkeden oluşur ve Avrupa ve Kuzey Amerika'da bulunan üslerde ve askeri birimlerde binlerce askeri personel çalıştırmaktadır.

NATO'nun merkezi Brüksel'de bulunmaktadır ve çeşitli komiteler ve alt birimler aracılığıyla çalışmalarını yürütmektedir.

Stoltenberg, Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO karargahında 4-5 Nisan'da yapılacak NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesinde basın toplantısı düzenledi.

Toplantının ilk gününde Finlandiya'nın 31. üye olarak ilan edileceğini, bayrağının NATO karargahına çekileceğini kaydeden Stoltenberg, bunun söz konusu ülkeyi daha güvenli, İttifakı da daha güçlü kılacağını vurguladı.

Stoltenberg, İsveç'in de üyelik sürecinin en yakın zamanda tamamlanması yönündeki temennisini yineledi.

Finlandiya bayrağı NATO karargahına törenle çekilecek

Finlandiya'nın 31'inci üye olarak NATO'ya katılması dolayısıyla bugün NATO karargahında Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö'nün de katılımıyla tören düzenlenecek.

Finlandiya'nın NATO'ya tam üye olması için gerekli resmi prosedürün, NATO'nun 74'üncü kuruluş yıl dönümü olan, aynı zamanda NATO Dışişleri Bakanları Toplantısının da yapılacağı 4 Nisan'da tamamlanması planlanıyor.

NATO üyesi 30 ülke, Finlandiya'nın ittifaka katılım protokollerini kendi iç süreçlerini yürüterek onayladı.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in verdiği bilgiye göre, katılım protokolünü son onaylayan ülke Türkiye de bugün belgeyi Washington Anlaşması'nı saklayan ülke olan ABD'ye NATO karargahında teslim edecek.

Bunun ardından Stoltenberg, Finlandiya'ya bildirim yapacak. Finlandiya da kendi katılım belgelerini teslim edecek ve resmen NATO'nun 31'inci üyesi olarak ilan edilecek.

Finlandiya'nın üyeliği dolayısıyla NATO karargahında bugün Brüksel saatiyle 15.30'da tören düzenlenecek. Törende, Finlandiya bayrağı, NATO karargahının girişinde bulunan müttefik ülke bayrakları arasında yerini alacak.

Böylece Finlandiya, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın yapılacağı gün ittifaka 31'inci üye olarak katılmış olacak ve NATO'nun tüm askeri, sivil yapılarında yerini alacak.

Haziran 2022'de düzenlenen Madrid Zirvesi'nden hemen sonra NATO ülkelerinin çoğu, iki ülkenin üyelikleri için onay sürecini başlatmıştı. 20 NATO ülkesi temmuzda, 4 ülke ağustosta, 4 ülke de eylülde meclislerinde onay sürecini tamamladı.

Son olarak 27 Mart'ta Macaristan Meclisi, Finlandiya'nın üyeliğini onayladı. TBMM'deki onay da 30 Mart'ta çıktı. Böylece Finlandiya'nın NATO üyelik süreci, bir yıldan kısa sürede tamamlanarak İttifakın 74 yıllık tarihinde en hızlı ilerleyen üyelik süreçlerinden biri oldu.