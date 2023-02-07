NATO'dan dayanışma örneği: Bayraklar yarıya indirildi

Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO karargahının önünde bulunan 30 müttefik ülkenin bayrakları, Türkiye ve Türk halkıyla dayanışma, ayrıca depremde hayatını kaybedenler için yarın akşama kadar yarıda kalacak.

Türkiye'nin NATO Daimi Temsilciliğinin sosyal medyadaki açıklamasında, "Müttefiklerimize bu anlamlı ve kuvvetli dayanışma mesajı ile dünden bu yana ülkemize gönderdikleri yardımlar için gönülden teşekkür ediyoruz." ifadesine yer verildi.

NATO Sözcüsü Oana Lungescu da NATO üyesi ülkelerin, deprem bölgesinde yardıma ihtiyacı olanlara destek vermek üzere yardım çabalarını harekete geçirdiğini bildirdi.