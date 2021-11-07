NATO'dan Irak Başbakanı Kazımi'ye yönelik saldırıya kınama

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, saldırıyı güçlü şekilde kınadığını bildirdi.

Stoltenberg, "NATO, terörle mücadele eden ve ülkenin bağımsızlığı ile egemenliğini koruyan Irak'ın savunma ve güvenlik kurumlarını desteklemektedir." ifadesini kullandı.

Irak Başbakanı Kazımi'nin Bağdat'taki Yeşil Bölge'de yer alan evi bu sabah silahlı insansız hava aracıyla vurulmuş, Kazımi saldırıdan yara almadan kurtulmuştu.

Ülkede yapılan seçimlere itiraz eden İran'a yakın grupların 5 Kasım'da düzenlediği gösteriler sırasında çıkan arbedede bir gösterici, güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucu yaşamını yitirmişti.

Bu gelişme üzerine bazı İran'a yakın gruplar ve Şii milis güçleri Kazımi'yi sert bir dille eleştirerek tehdide varan açıklamalarda bulunmuş, bir göstericinin öldürülmesinin cezasız kalmayacağı tehdidinde bulunmuştu.