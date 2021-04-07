NATO'dan Ukrayna'ya destek ziyareti

Ukrayna Ordusundan yapılan açıklamaya göre, görüşmede Peach ve Homçak, Ukrayna ve bölgedeki güvenlik durumunu ele aldı.

NATO standartları kapsamında Ukrayna ordusunda reform sürecinin görüşüldüğü toplantıda, Peach, örgütün Ukrayna'ya desteğinin devam edeceğini bildirdi.

Homçak da ziyaretin stratejik ortaklığa verilen önemi gösterdiğini ifade ederek NATO ve Ukrayna ordusu arasındaki ilişkilerin ivme kazandığını belirtti.