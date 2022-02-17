NATO Genel Sekreteri'nden Milli Savunma Bakanı Akar'a kutlama
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Milli Savunma Bakanı Akar'ı Türkiye'nin NATO'ya iştirakinin 70'inci yılı dolayısıyla tebrik etti.
Dünya 17.02.2022, 00:07
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye'nin NATO'ya üyeliğinin 70'inci yıl dönümü dolayısıyla Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı kutladı.
Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında geldiği NATO Karargahı'ndaki temaslarını sürdürdü.
Oturumlara katılan, ikili görüşmeler gerçekleştiren Akar, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile de bir araya geldi.
Stoltenberg'in, Türkiye'nin NATO'ya üyeliğinin 70'inci yıl dönümü dolayısıyla Bakan Akar'ı tebrik ettiği görüşmenin sonunda ikili hatıra fotoğrafı çektirdi.
Kaynak: AA
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