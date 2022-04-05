NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Putin bu savaşın tek sorumlusu

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesinde açıklamalarda bulunuyor.

Stoltenberg'in açıklamalarından satır başları şöyle:

-Önümüzdeki haftalarda Rusya'nın Ukrayna'nın doğusuna daha şiddetle saldırmasını bekliyoruz.

-Ukrayna ordusu işgal edilen topraklarını geri alıyor ve Rusya'yı savaş planını değiştirmeye zorluyor.

-Putin bu savaşın tek sorumlusu. Putin'in üzerindeki siyasi baskıyı artırmalıyız.

-Rusya, Kırım ve Donbas'ı kontrolü altında tutmaya niyetli.

"NATO, kendi tedbirlerini alıyor"

-NATO olarak, ne Kırım ne de işgal altındaki diğer bölgeleri Rusya toprağı olarak tanıyacağız.

-Rusya'nın saldırgan tutumuyla değişen güvenlik dengelerine karşı NATO, kendi tedbirlerini alıyor.

-Rusya'nın nükleer tehdidi de son derece riskli.

-Kasktan tıbbi malzemeye, akaryakıta dek Ukrayna ordusunun ihtiyaçlarını görüyor ve karşılamaya çalışıyoruz.