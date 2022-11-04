NATO: İran'ın Rusya'ya insansız hava araçları ve füzeler temin etme planları kabul edilemez

Ukrayna ve Batı, İran’ı Rusya’ya insansız hava araçları tedarik etmekle suçluyor. İran ise bu suçlamaları reddediyor.



AFP’nin haberine göre Stoltenberg, İstanbul'da düzenlediği basın toplantısında, "İran'ın insansız hava araçları sunduğunu ve Rusya'ya balistik füze teslim etmeyi düşündüğünü görüyoruz" şeklinde konuştu. Genel Sekreter, açıklamalarına şöyle devam etti:



"Bu kabul edilemez... Hiçbir ülke bu yasadışı savaşta Rusya’ya destek vermemeli."



Kiev tarafından yapılan açıklamada da yaklaşık 400 İran yapımı insansız hava aracının Ukrayna'da sivillere karşı kullanıldığı ve Moskova'nın yaklaşık 2 bin insansız hava aracı sipariş verdiği iddia edildi. Tahran tarafı ise söz konusu açıklamayı reddetti.



Stoltenberg, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'da başarısız olduğunu, ancak ‘daha gaddarca karşılık verdiğini’ de kaydetti.



Söz konusu açıklamada, "Son haftalarda, kritik altyapı da dahil olmak üzere Ukrayna genelinde onlarca insansız hava aracı ve füze saldırısı gördük" ifadelerine yer verildi.



Stoltenberg, Rusya'nın ‘kış başında Ukraynalıları acımasızca ve kasıtlı olarak ısıtma, su ve elektrikten mahrum ettiğini’ söyledi.

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