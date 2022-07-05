NATO, İsveç ve Finlandiya'nın üyeliği için onay sürecini başlattı

Stoltenberg, İsveç ve Finlandiya dışişleri bakanlarıyla ortak yaptığı basın açıklamasında, söz konusu iki ülkenin NATO'ya üyeliği için onay sürecinin resmen başlatıldığını belirtti.

NATO Genel Sekreteri, bugünün Finlandiya, İsveç ve ittifak için "iyi bir gün" olduğunu söyledi.

Stoltenberg, "Masanın etrafındaki 32 ulusla daha da güçlü olacağız ve on yılların en büyük güvenlik kriziyle karşı karşıyayken insanlarımız daha da güvende olacak." ifadesini kullandı.