Stoltenberg, "NATO liderleri Ukrayna'ya daha fazla destek konusunda anlaştı" açıklamasında bulundu.

Genel Sekreter Stoltenberg, "Ukrayna'ya biyolojik, kimyasal, radyolojik ve nükleer tehditlere karşı koruma sağlamak için siber güvenlik ve ekipman yardımı yapma kararı aldık" diye konuştu.

Stoltenberg, "Kimyasal silahların herhangi bir şekilde kullanımı çatışmanın doğasını tamamen değiştirir. Çin, Rus işgaline ekonomik veya askeri destek sağlamamalıdır. Çatışmanın Avrupa'da bir savaşa, NATO ve Rusya savaşına dönmesini engellememiz lazım" dedi.

Öte yandan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in görev süresi 30 Eylül 2023'e kadar uzatıldı.