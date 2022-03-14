NATO, Litvanya'ya asker gönderecek

Litvanya Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, "jeopolitik durumda meydana gelen değişikliklerin bir sonucu olarak" NATO’nun ülkeye binlerce ilave asker göndereceği belirtildi.

Açıklamada, takviye kuvvetlerin ülkenin Belarus sınırına yakın Pabrade, Kazlu Ruda ve Marijampole bölgelerinde kurulacak kamplara yerleştirileceği kaydedildi.