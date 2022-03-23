"NATO ordusuyla herhangi bir temas, zor ve onarılamaz sonuçlara yol açabilir"

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "(Ukrayna’da NATO barış gücü konumlandırılması ihtimali) Bu son derece pervasız ve tehlikeli bir karar olacaktır" dedi.

Peskov ayrıca, "Ordumuz ile NATO ordusu arasındaki olası herhangi bir temas, zor ve onarılamaz sonuçlara yol açabilir" ifadesini kullandı.