NATO-Rusya Konseyi "Moskova-Kiev krizi" için toplanacak

Ukrayna-Rusya gerilimini düşürmek için diplomatik girişimler hız kazandı.

Cenevre'de ABD ile Rusya arasındaki görüşmenin ardından, NATO-Rusya Konseyi de gelişmeleri ele almak üzere bugün toplanacak.

Beyaz Saray'dan, Cenevre'deki görüşmelere değerlendirme

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, "Rusya’nın diplomasi konusunda ciddi olup olmadığını söylemek için henüz erken" dedi.

Cenevre'deki görüşmeyi ABD ve Ukrayna Dışişleri Bakanları da telefon görüşmesiyle ele aldı.

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ileriye dönük olarak diplomasiye verdiği desteği tekrar teyit etti. Ukrayna hakkında, Ukrayna olmadan hiçbir önemli görüşme yapılmayacağını da yineledi.

Ukrayna, Cenevre'deki görüşmelerle ilgili açıklama yaptı

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy'nin Sözcüsü Sergiy Nikiforov, Batı ve Rusya'nın tansiyonu düşürmek için çabalarına dikkati çekti. Tüm ortak meselelerin müzakere masasında çözülmeye çalışılmasını olumlu bulduklarını duyurdu.

Cenevre'de gerçekleştirilen ilk görüşmeler sonrası Kremlin'den ise "iyimser olmak için yeterli sebep yok" yorumu geldi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, görüşmelerin açık ve doğrudan gerçekleştiğini ancak sadece netice ile ilgilendiklerini belirtti.