NATO: Ukrayna'nın işgalinde 7 bin ila 15 bin Rus asker öldü

Üst düzey bir NATO yetkilisi, AP News'e yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarında 7 bin ila 15 bin Rus askerinin öldüğünü söyledi.

Yetkili, çatışmalarda 30 bin ila 40 bin Rus'un öldürüldüğünü veya yaralandığının düşünüldüğünü de sözlerine ekledi.

Rusya, 500 askerinin öldüğünü söylediği 2 Mart'tan bu yana resmi bir ölü sayısı sağlamadı.

Rusya Afganistan'da 10 yıllık sürede 15 bin asker kaybetti.

Ukrayna cumhurbaşkanı ise yaklaşık iki hafta önce bin 300 Ukrayna askerinin öldüğünü duyurmuştu.